Вы за или против создания Европейской Суперлиги? Расскажите нам!

12 клубов объявили, что готовы отказаться от участия в турнирах под эгидой УЕФА и стартовать в новом элитном турнире для грандов – европейской Суперлиге. Инициативу поддержали английские команды «большой шестёрки» («Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм»), испанские – в лице «Барселоны», «Реала» и «Атлетико», а также три итальянских клуба – «Интер», «Милан» и «Ювентус». Запуск турнира запланирован на август, всего будет участвовать 20 команд: 15 учредителей и ещё пять попадут в соревнование через квалификацию.



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