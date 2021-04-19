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Вы за или против создания Европейской Суперлиги? Расскажите нам!

Вы за или против создания Европейской Суперлиги? Расскажите нам!
Футбол / Прочие турниры 0
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12 клубов объявили, что готовы отказаться от участия в турнирах под эгидой УЕФА и стартовать в новом элитном турнире для грандов – европейской Суперлиге. Инициативу поддержали английские команды «большой шестёрки» («Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм»), испанские – в лице «Барселоны», «Реала» и «Атлетико», а также три итальянских клуба – «Интер», «Милан» и «Ювентус». Запуск турнира запланирован на август, всего будет участвовать 20 команд: 15 учредителей и ещё пять попадут в соревнование через квалификацию.

Как вы относитесь к таким переменам: поддерживаете или категорически против? Может, считаете, что это убьёт футбол или, наоборот, повлияет на него в положительном ключе? Делитесь своими мыслями, но только, пожалуйста, без мата – такие ответы не пройдут модерацию.

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