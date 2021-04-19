Малафеев — о «Зените» в Суперлиге: для начала бы показать что-то в ЛЧ и ЛЕ

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о возможном участии санкт-петербургского клуба в Европейской Суперлиге.
«Зенит» не может же просто так взять и самовольно захотеть там участвовать. Опять-таки, мы не знаем условия квалификации в этот турнир, по какому принципу и прочее. Мы не знаем ни регламента, ничего, поэтому я ничего не могу сказать на тему участия «Зенита» Может оно вообще не будет невозможным по каким-то причинам? Может в этом турнире исключены российские клубы в принципе? Поэтому давайте дождемся конечного регламента, условий, в том числе условий от УЕФА. И только тогда будем делать какие-то прогнозы о чьем-либо участии в Суперлиге. В конце концов, хотелось бы для начала что-то показать в Лиге Европы или в Лиге чемпионов, а уже потом задумываться об участии в каких-то других турнирах», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 19 апреля 2021
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