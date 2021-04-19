Малафеев — о Суперлиге: что там делает «Арсенал», который даже в ЛЧ попасть не может?

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал создание Европейской Суперлиги.



«Стоит понимать, с какой целью и кем она была создана, а создана она была Флорентино Пересом. Очевидно, это решение президентов обосновано заработком, а в условиях пандемии это лишь больше обострило их желание быстрее запустить финансово выгодный для них проект. Я думаю, что это исключительно финансовый интерес больших людей топ клубов под соусом создания «интересной» лиги и неизвестно, чем это все может обернуться для клубов и их самих. Например, что там делает «Арсенал», который в ЛЧ попасть не может, я не понимаю, но, зная, что их президент Кронке, который имеет несколько коммерчески выгодных проектов на территории США и Великобритании, все становится вполне очевидно по турниру и тем, кто там участвует. Большинство владельцев клубов не имеют никакого отношения к футболу.



Насколько я понимаю, клубам также предусмотрены какие-то выплаты, которые они смогут тратить на свои стадионы, тренировочные объекты или «для возмещения убытков, связанных с пустыми стадионами из-за Covid-19». Я думаю, что в итоге мы получим отдельную галактику футбольных клубов, и у нас будет высшая футбольная каста и все остальные.



Очевидно вопрос стоит не в том, что турниры УЕФА устарели, вопрос конкретно в деньгах. Владельцы клубов хотят больше, чем предоставляется УЕФА. Важно, чтобы игроки и болельщики не стали заложниками интересов больших людей. Все сводится к тому, что кто-то просто решил взять все футбольные финансовые потоки под свое управление.



Безусловно, с точки зрения эстетики футбола, фанаты получат большой проект с крутыми клубами, с сильными игроками с непредсказуемыми исходами. Но с точки зрения развития футбола в целом, если не будет никакого четкого регламента по взаимодействию со всеми участниками, по тем, кто может попасть в эту лигу, что происходит с тем, кто вылетает из нее… Самое главное, чтобы в данном случае структура турнира ни в коем случае не ущемляла интересы остальных клубов и их болельщиков, и этот турнир был доступен, как и для условного «Лестера», так и для условного «Марселя», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Бывший президент «Манчестер Сити» — об участии клуба в создании Суперлиги: мне стыдно