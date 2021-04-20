Упущенная победа «Ливерпуля» на последних минутах матча с «Лидсом». Видеообзор

В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоялся матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась вничью — 1:1. За «Ливерпуль» на 31-й минуте забил Садио Мане. «Лидсу» удалось уйти от поражения на 87-й минуте после точного удара Диего Льоренте.
Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль».
«Ливерпуль» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед», в свою очередь, набрав 46 очков, идёт на 10-м месте. Возглавляет турнирную таблицу «Манчестер Сити», записав в свой актив 74 очка.
В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» встретится с «Ньюкасл Юнайтед», а «Лидс» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матчи пройдут 24 и 25 апреля соответственно.
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