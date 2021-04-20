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Источник: «Челси» намерен покинуть Суперлигу

Источник: «Челси» намерен покинуть Суперлигу
Футбол / Англия 0

«Челси» намерен покинуть Европейскую Суперлигу, сообщает журналист Дэн Роан на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, лондонский клуб готовит документы для того, чтобы выйти из состава участников нового турнира. Ранее «Челси» стал одним из 12 клубов-основателей Суперлиги.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».

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