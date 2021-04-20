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Сёмин — о Суперлиге: американцы хотели принести свои правила. Не получилось

Сёмин — о Суперлиге: американцы хотели принести свои правила. Не получилось
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном роспуске Европейской Суперлиги.

«Большую роль в том, что проект Суперлиги не будет воплощён в жизнь, сыграли болельщики. Это те люди, ради и благодаря которым футбол существует. Также огромную роль сыграли бывшие и выдающиеся футболисты. Плюс своё мнение высказали действующие игроки и тренеры. Главных тренеров вообще поставили в неудобное положение, потому что с ними никто не посоветовался. Весь негатив пошёл от разумных людей.

Американцы хотели принести свои правила в европейский футбол, но не получилось. Чеферин молодец, жёстко отреагировал. Тут важны интересы футбола.

Для нас всех хорошим примером должно служить руководство «Баварии». Там люди, которые сами играли в футбол, знают, что он важен для людей. Немцы правильно ведут своё хозяйство на протяжении многих лет. «Бавария» — лидер по многим показателям, не только спортивным, но и финансовым. У них высокая корректность и объективность. Этим клубом управляют люди другого уровня. Люди, которые любят болельщиков и футбол», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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