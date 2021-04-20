«Когда всё идёт не так, смейтесь вместе с другом». Ловрен созвонился с Салахом
Защитник «Зенита» Деян Ловрен иронично отреагировал на информацию о возможном роспуске Европейской Суперлиги, опубликовав скрин с видеозвонка нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.
«Когда всё идёт не так… сворачивайте с пути и смейтесь вместе с другом. Жизнь — это больше, чем материальные ценности», — написал Ловрен на своей странице в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Деяна Ловрена в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» также покинули состав участников Европейской Суперлиги.
Источник: компания FSG хочет продать «Ливерпуль» после краха проекта Суперлиги
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