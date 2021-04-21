Румынский арбитр, взявший автограф у Холанда, исключён из списка судей Евро-2020

Румынский арбитр Октавьян Шовре исключён из списка судей предстоящего чемпионата Европы, сообщает журналист Эмануэль Рошу на своей странице в «Твиттере».



Напомним, Шовре после матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» (2:1) взял автограф у 20-летнего форварда «шмелей» Эрлинга Холанда. Впоследствии стало известно, что карточки с подписью футболиста будут выставлены на аукцион. Все собранные средства пойдут на помощь людям, больным аутизмом. Именно по этой причине линейный судья хотел заполучить автограф норвежского нападающего.



Позже Шовре был отстранён на неопределённый срок от работы на родине. Соответствующее решение принял судейский комитет в Румынии.

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