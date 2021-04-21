Вице-президент УЕФА: обсуждаем дополнительные санкции к 12 клубам-основателям Суперлиги

Футбольные клубы Европы требуют от УЕФА применить санкции к 12 командам-основателям Европейской Суперлиги.
«Мы обсудим возможные дополнительные последствия для этих клубов. Первое следствие — в ближайшее время они будут жить с позором», – приводит заявление одного из вице-президентов УЕФА французский журналист Мохамед Бухафси.
Журналист не стал называть имя человека, чьи слова он приводит выше. Вице-президентами УЕФА являются Карл-Эрик Нильсон (президент Шведского футбольного союза), Збигнев Бонек (президент Польского футбольного союза), Шандор Чаньи (президент Венгерской футбольной федерации и вице-президент ФИФА), Фернанду Гомеш (глава Португальской федерации футбола), Луис Рубиалес (президент Королевской испанской футбольной федерации) и Дэвид Гилл (казначей УЕФА).
Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».
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