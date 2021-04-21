В финале Кубка России сыграют «Крылья Советов» и «Локомотив»

В финальном матче Кубка России сезона-2020/2021 встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив».
«Локомотив» как участник еврокубков начал своё выступление в Кубке России со стадии плей-офф. Железнодорожники в 1/8 финала разгромили «Тамбов» (3:0), в 1/4 финала переиграли «Сочи» (3:1), а в полуфинале разгромили ЦСКА (3:0).
В свою очередь «Крылья Советов» в 1/64 финала разгромили «Иртыш» (5:0), на групповом этапе победили ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0), а в плей-офф переиграли «Химки» (4:0), московское «Динамо» (2:0) и «Ахмат» (0:0, 4:1 в серии пенальти).
Финальный матч Кубка России пройдёт 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в финале турнира в 2020 году обыграл подмосковные «Химки» со счётом 1:0. Лидером по количеству завоёванных Кубков России является московский «Локомотив». Железнодорожники выиграли восемь трофеев.
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