РФС объявил о старте продаж билетов на финал Кубка России
В РФС объявили о начале продаж билетов на финальный матч Кубка России в Нижнем Новгороде.
Встреча состоится 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». Купить билеты на матч можно на сайте Российского футбольного союза.
Участники финального матча станут известны 21 апреля. В первом полуфинале встретятся грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов», в другом матче сыграют столичные «Локомотив» и ЦСКА.
«РФС готовит масштабную matchday-кампанию. Болельщиков и гостей ждут: концерт на площади перед стадионом, фото- и автограф-сессии с амбассадорами Кубка – Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, возможность сфотографироваться с Кубком страны, шаттлы до стадиона для болельщиков и многое другое», – говорится в сообщении футбольного союза.
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