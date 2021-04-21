РФС объявил о старте продаж билетов на финал Кубка России

В РФС объявили о начале продаж билетов на финальный матч Кубка России в Нижнем Новгороде.

Встреча состоится 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». Купить билеты на матч можно на сайте Российского футбольного союза.

Участники финального матча станут известны 21 апреля. В первом полуфинале встретятся грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов», в другом матче сыграют столичные «Локомотив» и ЦСКА.

«РФС готовит масштабную matchday-кампанию. Болельщиков и гостей ждут: концерт на площади перед стадионом, фото- и автограф-сессии с амбассадорами Кубка – Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, возможность сфотографироваться с Кубком страны, шаттлы до стадиона для болельщиков и многое другое», – говорится в сообщении футбольного союза.