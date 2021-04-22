Аршавин: если бы не соцсети, то не вспомнил бы о годовщине своего покера на «Энфилде»

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу 12-й годовщины своего знаменитого покера в матче «Ливерпуль» — «Арсенал» (4:4, стадион «Энфилд»).

«12 лет с тех пор, как я оформил покер в матче с «Ливерпулем»? Честно говоря, не будь соцсетей, я бы и не вспомнил о покере. Сейчас если не думаю о нём, то никаких эмоций не возникает. Может быть, когда-нибудь доеду до «Энфилда», выйду на поле и тогда смогу вам описать свои ощущения», — приводит слова Аршавина RT.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе «канониров» форвард провёл 144 матча, забил 31 мяч и отдал 38 результативных передач. После ухода из лондонского клуба Андрей защищал цвета «Зенита», «Кубани» и «Кайрата».

Аршавин завершил карьеру профессионального футболиста в 2018 году.