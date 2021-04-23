Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия назвал лучшего футболиста в Российской Премьер-Лиге.



«Никола Влашич, конечно. Ещё назову Вандерсона и Артёма Дзюбу. Все очень хорошие футболисты, мне нравятся. Сердар Азмун ещё. Он знает, где нужно открываться, и то, как он прыгает, — это просто вау!» — цитирует Кварацхелию «Спорт Бизнес Online».



Напомним, главный тренер казанцев Леонид Слуцкий был вынужден заменить 20-летнего грузинского игрока на 32-й минуте матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0). Кварацхелия смог покинуть поле лишь с помощью одноклубников. Вместо Хвичи на поле появился Солтмурад Бакаев.



В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах чемпионата России, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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