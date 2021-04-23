Жоржиньо: Лэмпард пришёл в «Челси» слишком рано. Он не был готов к работе на этом уровне

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо поделился мнением о бывшем главном тренере синих Фрэнке Лэмпарде.
«Буду искренним на тему Фрэнка Лэмпарда. Я считаю, что он пропустил некоторые шаги, необходимые для обучения тренерскому ремеслу, прежде чем прийти в большой клуб. Он явился туда, где он легенда, практически не имея опыта работы тренером в других клубах.
Думаю, он пришёл в «Челси» слишком рано, пропустил несколько шагов в развитии и, если честно, не был готов к работе на этом уровне», – приводит слова 29-летнего натурализованного итальянца ESPN.
Фрэнк Лэмпард возглавил «Челси» в июле 2019 года после года тренерской работы в «Дерби Каунти». В первом сезоне под его руководством лондонцы финишировали на четвёртом месте в АПЛ и вышли в финал Кубка Англии. 25 января 2021 года руководство клуба объявило о его увольнении. Нынешним наставником «Челси» является Томас Тухель.
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