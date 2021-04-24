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Юрген Клопп призвал журналистов перестать спекулировать на новостях о Суперлиге

Юрген Клопп призвал журналистов перестать спекулировать на новостях о Суперлиге
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед началом матча 33-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» прокомментировал выход мерсисайдцев из числа участников Европейской Суперлиги.

«Наши владельцы совершили ошибку, согласившись принимать участие в Суперлиге, в последнее время я говорил это достаточно часто. Тренеры, футболисты — лица клуба, мы ничего об этом не знали. Не забывайте, что это был не футболmysq матч в исполнении «Ливерпуля». В Суперлигу хотели попасть руководители нашего клуба, а не мы, это важно.

Вы все, журналисты, должны успокоиться. Постоянные разговоры об этом заводят людей. Мы всё ещё находимся в условиях пандемии коронавируса, а из-за этого на улице появляются люди без масок. Просто расслабьтесь», — приводит слова Клоппа BBC.

Матч 33-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед» пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 14:30 мск.

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