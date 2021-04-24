Черевченко: меня всё время спрашивают, какая мотивация у футболистов. Вот какая

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал победу в матче с «Динамо» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Очень сложный матч для нас. Как я и говорил, мне очень нравится игра «Динамо». Молодые амбициозные игроки, особенно в атаке. Но мы выдержали натиск. В первые 15-20 минут у «Динамо» было преимущество. Самое главное, что выдержали и воспользовались ошибкой соперника. Я благодарен ребятам. Меня всё время спрашивают, какая мотивация у футболистов. Вот какая.



Глушенков? У нас были планы сделать замену в первом тайме, но решили дать 20 минут Кухарчуку, чтобы Макс получше размялся. Что касается гола, хорошую передачу сделал Могилевец. Отдал очень умный пас Глушенкову. Некоторые могли бы с той позиции пробить, но он сделал передачу.



Вторая победа над «Динамо» в сезоне? Одинаковых матчей не бывает, тем более тот матч — мой первый в «Химках». У меня было пять дней. Выиграли 1:0 второй раз в чемпионате. У «Динамо» не так легко выигрывать», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.