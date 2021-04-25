«Интер Майами» обыграл «Филадельфию» благодаря голам братьев Игуаин
Во втором туре Высшей футбольной лиги MLS «Интер Майами» на выезде обыграл «Филадельфию Юнион» со счётом 2:1.
В составе победителей голы забили Гонсало Игуаин (73-я минута) и его старший брат Федерико Фернандо Игуаин (83-я минута). В составе «Филадельфии» автором единственного мяча стал полузащитник из Кабо-Верде Жамиру Монтейру.
Напомним, в первом туре чемпионата подопечные Фила Невилла дома уступили «Лос-Анджелес Гэлакси» со счётом 2:3. При этом Гонсало Игуаин забил гол и отдал голевую передачу. В составе «Гэлакси» дубль оформил Хавьер Эрнандес (Чичарито), а также гол забил Саша Клештан.
Владельцем «Интер Майами» является Дэвид Бэкхем. Также в составе команды выступает экс-игрок ПСЖ и «Ювентуса» Блез Матюйди.
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