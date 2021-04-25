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«Интер Майами» обыграл «Филадельфию» благодаря голам братьев Игуаин

«Интер Майами» обыграл «Филадельфию» благодаря голам братьев Игуаин
Футбол / Прочие турниры 0

Во втором туре Высшей футбольной лиги MLS «Интер Майами» на выезде обыграл «Филадельфию Юнион» со счётом 2:1.

В составе победителей голы забили Гонсало Игуаин (73-я минута) и его старший брат Федерико Фернандо Игуаин (83-я минута). В составе «Филадельфии» автором единственного мяча стал полузащитник из Кабо-Верде Жамиру Монтейру.

Напомним, в первом туре чемпионата подопечные Фила Невилла дома уступили «Лос-Анджелес Гэлакси» со счётом 2:3. При этом Гонсало Игуаин забил гол и отдал голевую передачу. В составе «Гэлакси» дубль оформил Хавьер Эрнандес (Чичарито), а также гол забил Саша Клештан.

Владельцем «Интер Майами» является Дэвид Бэкхем. Также в составе команды выступает экс-игрок ПСЖ и «Ювентуса» Блез Матюйди.

MLS - Высшая лига футбола. Высшая лига футбола
25 апреля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Юнион
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Интер Майами
Майами
1:0 Монтейру – 54'   1:1 Игуаин – 73'   1:2 Игуаин – 83'
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