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«Бёрнли» одержал самую крупную выездную победу в чемпионате Англии за 56 лет

«Бёрнли» одержал самую крупную выездную победу в чемпионате Англии за 56 лет
Футбол / Англия 0

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

«Бёрнли» одержал самую крупную выездную победу в высшем дивизионе английского футбола (до 1992 года турнир носил название «Первый дивизион Футбольной лиги», а после стал называться АПЛ) за почти 56 лет. Тогда, в ноябре 1965 года, бордовые разгромили «Сандерленд» с аналогичным счётом — 4:0, сообщает Opta Sport.

Хет-триком в составе «Бёрнли» отметился нападающий Крис Вуд.

Видео третьего гола Криса Вуда в матче с «Вулвз»

Подопечные Шона Дайча в 33 матчах набрали 36 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (41) — на 12-м месте.

«Бёрнли» разгромил «Вулверхэмптон» в гостевом матче АПЛ, Вуд оформил хет-трик
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