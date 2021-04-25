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«Бёрнли» разгромил «Вулверхэмптон» в гостевом матче АПЛ, Вуд оформил хет-трик

«Бёрнли» разгромил «Вулверхэмптон» в гостевом матче АПЛ, Вуд оформил хет-трик
Футбол / Англия 0
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В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

На 15-й минуте встречи защитник «Бёрнли» Мэттью Лоутон выполнил дальний навес в штрафную на нападающего Криса Вуда, который обработал мяч и с острого угла пробил низом под левую штангу.

Видео первого гола Криса Вуда

Через шесть минут форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре потерял мяч на своей половине поля, отдав его игроку гостей Дуайту Макнилу на ровном месте. Дуайт убежал в штрафную и навесил на Вуда, который просто переправил его в пустые ворота.

Видео второго гола Криса Вуда

В конце первого тайма, на 44-й минуте, Макнил навесил с углового во вратарскую, а защита «волков» не помешала Вуду выпрыгнуть и головой вколотить мяч в сетку с полутора метров.

Видео третьего гола Криса Вуда

На 85-й минуте встречи Вуд прошёл по левому флангу к штрафной и прострелил почти вдоль её линии на хавбека «Бёрнли» Эшли Вествуда, который отправил мяч под левую штангу.

Видео гола Эшли Вествуда

«Бёрнли» набрал 36 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (41) — на 12-м месте.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
25 апреля 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 4
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Вуд – 15'   0:2 Вуд – 21'   0:3 Вуд – 44'   0:4 Вествуд – 85'
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