Экс-игрок ЦСКА Дуду: возможность сыграть в дерби со «Спартаком» — невероятный подарок

Бывший футболист сборной Бразилии Дуду Сеаренсе, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, поддержал армейцев в преддверии матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Возможность сыграть в дерби — это невероятный подарок для спортсмена. Тем более, если он забивает гол. День русского дерби. «Спартак» — ЦСКА. Давай-давай, красная армия», — написал Дуду на своей странице в «Твиттере».

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Спартака» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.

«Спартак» набрал 47 очков в 26 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) — на пятом месте. Лидером чемпионата является санкт-петербургский «Зенит» (58).