«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче с двумя удалениями

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0.
На 50-й минуте был удалён защитник «Арсенала» Тарас Бурлак. На 74-й минуте Дмитрий Полоз вывел «Ростов» вперёд, реализовав пенальти, назначенный за фол против Понтуса Альмквиста. Полоз уверенно пробил с точки в угол ворот.
На 88-й минуте красную карточку получил форвард «Ростова» Владимир Обухов. Сергей Песьяков отразил удар Роберта Бауэра с 11-метровой отметки.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду входили ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).
«Ростов» набрал 40 очков в 27 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (23) — на 13-м месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).
- 25 апреля 2021
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