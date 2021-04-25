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«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче с двумя удалениями

«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче с двумя удалениями
Футбол / РПЛ 0
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В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0.

На 50-й минуте был удалён защитник «Арсенала» Тарас Бурлак. На 74-й минуте Дмитрий Полоз вывел «Ростов» вперёд, реализовав пенальти, назначенный за фол против Понтуса Альмквиста. Полоз уверенно пробил с точки в угол ворот.

На 88-й минуте красную карточку получил форвард «Ростова» Владимир Обухов. Сергей Песьяков отразил удар Роберта Бауэра с 11-метровой отметки.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду входили ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).

«Ростов» набрал 40 очков в 27 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (23) — на 13-м месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
25 апреля 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Арсенал
Тула
1:0 Полоз – 74' (пен)
Удаления: нет / Бурлак – 50'
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