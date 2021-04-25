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Киевское «Динамо» разгромило «Ингулец» и досрочно стало чемпионом Украины

Киевское «Динамо» разгромило «Ингулец» и досрочно стало чемпионом Украины
Футбол / Прочие турниры 0
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В матче 23-го тура украинского чемпионата киевское «Динамо» разгромило «Ингулец». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 5:0.

На 4-й минуте счёт открыл защитник киевлян Илья Забарный. Спустя 10 минут Артём Беседин увеличил преимущество «Динамо». На 48-й минуте полузащитник Виктор Цыганков забил третий гол динамовцев. На 70-й минуте он же оформил дубль. На 82-й минуте Денис Попов забил пятый гол «Динамо».

Киевляне в 23 матчах набрали 58 очков и за три тура до конца сезона стали чемпионами Украины. В параллельном матче «Шахтёр» проиграл «Александрии» со счётом 0:2. Донецкая команда набрала 45 очков.

В последний раз киевляне выигрывали чемпионат Украины в сезоне-2015/2016. «Динамо» завоевало трофей в 16-й раз в истории. «Шахтёр» становился чемпионом 13 раз.

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 23-й тур
25 апреля 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
5 : 0
Ингулец
Петрово
1:0 Забарный – 4'   2:0 Беседин – 14'   3:0 Цыганков – 48'   4:0 Цыганков – 70'   5:0 Попов – 82'
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