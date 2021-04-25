«Делаем из футбола посмешище, так нельзя судить». Кузнецов — о матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов высказался по поводу результата московского дерби в матче 27-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:0).

«Мне не понравилось дерби, не очень интересно было. Фол Ахметова? Считаю, что удаления не было. Если присмотреться, то видно, что Ахметов ударил мячом в ногу Соболеву, после чего мяч отлетел к центру поля. По инерции зацепил… Это что, красная карточка? Надо быть очень смелым, чтобы позвонить из комнаты в наушник и сказать, что это красная карточка. Простите, но это издевательство над футболом, превратили его не знаю во что. Ахметову не надо было атаковать что ли? Так получается? Соболев даже борьбу не навязал, он просто стоял, даже ногу не сунул. Ильзат первый, бьёт мячом в нападающего «Спартака». Мы из футбола делаем посмешище, так нельзя судить. Такой матч, а судьи позволяют себе такие вольности.

ЦСКА распрощался с еврокубками? У них тяжёлый график: «Динамо», «Краснодар» и «Уфа», которая неплохую игру показывает. ЦСКА будет трудно. Если три игры выиграют, то смогут попасть в еврокубки», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.