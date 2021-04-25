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«Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА благодаря голу Ларссона

«Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА благодаря голу Ларссона
Футбол / РПЛ 0
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В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Столичное дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

На 37-й минуте матча красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который не успел к мячу и шипами влетел в ноги нападающего «Спартака» Александра Соболева. Решение об удалении Ахметова было принято после просмотра эпизода с помощью VAR.

Счёт в матче открыл «Спартак». На 52-й минуте гол забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Шведский форвард ускорился по правому флангу, легко обыграл Васина и Дивеева и пробил в нижний угол, поймав Акинфеева на противоходе. Команды создали ещё множество голевых моментов, но реализовать их не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Спартака» с минимальным счётом.

Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (46) — на шестом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
25 апреля 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Ларссон – 52'
Удаления: нет / Ахметов – 37'
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