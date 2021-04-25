«Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА благодаря голу Ларссона

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Столичное дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.
На 37-й минуте матча красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который не успел к мячу и шипами влетел в ноги нападающего «Спартака» Александра Соболева. Решение об удалении Ахметова было принято после просмотра эпизода с помощью VAR.
Счёт в матче открыл «Спартак». На 52-й минуте гол забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Шведский форвард ускорился по правому флангу, легко обыграл Васина и Дивеева и пробил в нижний угол, поймав Акинфеева на противоходе. Команды создали ещё множество голевых моментов, но реализовать их не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Спартака» с минимальным счётом.
Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (46) — на шестом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).
- 25 апреля 2021
-
18:38
-
18:29
-
18:28
-
18:26
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:18
-
18:09
-
18:05
-
17:56
-
17:52
-
17:49
-
17:48
-
17:46
-
17:45
-
17:41
-
17:39
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:29
-
17:12
-
17:08
-
17:05
-
16:44
-
16:26
-
16:25
-
16:24
-
16:23
-
16:12
-
16:12
-
16:06
-
16:06
-
15:58