Ионов: «Краснодару» нужно выбираться из той ситуации, в которую мы попали

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов высказался после победы в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).

«Хорошо начали игру, первый тайм удался и был за нами. Во втором тайме подсели, надо было забивать второй гол, и вопросы с игры снялись бы. Задача была довести дело до победы, забить второй гол, но «Рубин» оборонялся и не дал нам этого сделать.

Установка Гончаренко — владеть инициативой? Он говорил, что нужно создавать давление на защитников, больше играть вперёд, агрессивно действовать, завершать атаки. Хорошо, что забиваю, приношу пользу. Рады, что команда выиграла. Работаем.

Цели на оставшиеся матчи? Много раз говорили, что нужно выбираться из той ситуации, в которую мы попали. Стараемся работать. Работа идёт. Из оставшихся игр нужно выжать максимум, постараемся выигрывать каждую игру», — приводит слова Ионова «Матч ТВ».