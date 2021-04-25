«Краснодар» на выезде обыграл «Рубин»

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 0:1. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.
На протяжении всего матча, а особенно в первом тайме, «Краснодар» владел игровым преимуществом, но забить «быкам» удалось лишь один раз. На 17-й минуте Олссон из глубины выполнил передачу низом, Классон пяткой продолжил в штрафную площадь, куда ворвался Алексей Ионов, мощно пробивший по воротам. Гол Ионова стал единственным в матче и победным для «Краснодара». «Рубин» в концовке попытался переломить ход игры, но на результате это не отразилось.
«Рубин», набрав в 27 матчах 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (38) — на 10-м месте.
- 25 апреля 2021
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