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Антуан Гризманн: горжусь тем, что играю за «Барселону»

Антуан Гризманн: горжусь тем, что играю за «Барселону»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал своё выступление в матче 32-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (2:1). Напомним, французский форвард оформил дубль в этой встрече.

«Горжусь тем, что играю за „Барселону“ с моими партнёрами по команде. Иногда забиваю голы, иногда отдаю результативные передачи. Мне комфортно работать с товарищами по „Барселоне“.

Мы хотим стать чемпионами Испании. „Севилья“ тоже борется, и мы постараемся одержать победу в каждом из оставшихся матчей. Это единственный способ достичь цели. Мы верим в себя», — приводит слова Гризманна AS.

«Барселона», набрав в 32 матчах 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (49) — на седьмом месте.

«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря дублю Гризманна
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