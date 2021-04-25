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«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря дублю Гризманна

«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря дублю Гризманна
Футбол / Испания 0

В матче 32-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал каталонскую «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась со счётом 1:2.

Счёт в матче на 26-й минуте открыл «Вильярреал», гол забил вингер «жёлтой субмарины» Саму Чуквезе. Но уже на 28-й минуте «Барселона» восстановила равенство на табло усилиями Антуана Гризманна. На этом француз не остановился и на 35-й минуте вывел свою команду вперёд, оформив дубль. Во втором тайме, на 65-й минуте, «Вильярреал» остался в меньшинстве, красную карточку получил Ману Тригерос. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Барселоны».

«Барселона», набрав в 32 матчах 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (49) — на седьмом месте.

Испания - Примера. 32-й тур
25 апреля 2021, воскресенье. 17:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Чуквезе – 26'   1:1 Гризманн – 28'   1:2 Гризманн – 35'
Удаления: Тригерос – 65' / нет
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