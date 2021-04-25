«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря дублю Гризманна

В матче 32-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал каталонскую «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась со счётом 1:2.
Счёт в матче на 26-й минуте открыл «Вильярреал», гол забил вингер «жёлтой субмарины» Саму Чуквезе. Но уже на 28-й минуте «Барселона» восстановила равенство на табло усилиями Антуана Гризманна. На этом француз не остановился и на 35-й минуте вывел свою команду вперёд, оформив дубль. Во втором тайме, на 65-й минуте, «Вильярреал» остался в меньшинстве, красную карточку получил Ману Тригерос. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Барселоны».
«Барселона», набрав в 32 матчах 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (49) — на седьмом месте.
- 25 апреля 2021
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