Ларссон: Тедеско раскрыл меня на позиции форварда, раньше я был правым вингером

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, какую роль для клуба и непосредственно для него сыграл приход на тренерский мостик красно-белых Доменико Тедеско.

«С тех пор как пришёл Тедеско, стиль игры сильно изменился не только для меня, но и для всей команды. В первый сезон мы финишировали седьмыми, это был не лучший сезон «Спартака». Тем не менее я сделал важные шаги, забил несколько голов, это и послужило фундаментом для дальнейших успехов. Хочу отдать ему должное за то, где клуб находится сегодня, и за то, что он подтолкнул меня к важным шагам. Он поставил меня центральным нападающим, хотя раньше я был правым вингером в другой системе игры под руководством российского тренера. Благодарен Тедеско за то, что он дал мне возможность раскрыться на лучшей для меня позиции», — цитирует Ларссона Fotbollskanalen.

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал пять результативных передач.