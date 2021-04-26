Нападающий «Спартака» Ларссон отреагировал на слухи об интересе «Вест Хэма» и «Боруссии»

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал информацию СМИ, согласно которой интерес к 23-летнему шведу проявляют лондонский «Вест Хэм» и дортмундская «Боруссия».
«Всегда приятно, когда твоё имя упоминается в контексте таких больших клубов, но я не хочу об этом говорить. Этим занимается мой агент, мне льстит такой интерес.
Я должен обсудить своё будущее с клубом. Посмотрим, захотят ли меня продать или предпочтут оставить. У нас ещё не было разговора на эту тему.
Если поступит привлекательное предложение, нужно будет его выслушать и рассмотреть. Но я также очень хорошо преуспеваю и в «Спартаке», — цитирует Ларссона Fotbollskanalen.
Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
- 26 апреля 2021
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