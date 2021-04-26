«Реал Сосьедад» на выезде переиграл «Эйбар»

В матче 32-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась со счётом 0:1. За порядком на поле следила бригада арбитров, которую возглавил Хорхе Фигероа Васкес.
На протяжении всего матча игровым преимуществом владел «Эйбар», но единственный гол во встрече забил «Реал Сосьедад». На 26-й минуте отметился нападающий команды из Сан-Себастьяна Александер Исак. Результативный удар шведа принёс гостям победу.
«Реал Сосьедад», набрав 53 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Эйбар (23) — на последнем, 20-м месте в таблице Примеры. Лидирует в чемпионате мадридский «Атлетико» (73). У «Барселоны» и «Реала» по 71 очку — они занимают второе и третье места соответственно.
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