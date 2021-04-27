Три клуба АПЛ интересуются вратарём «Фиорентины» Дронговским

Три английских клуба запросили информацию о вратаре «Фиорентины» Бартоломее Дронговском. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает Никола Скира.

По информации источника, польским голкипером интересуются «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Контракт голкипера с «фиалками» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в € 15 млн.

Ранее Дронговский на правах аренды выступал за «Эмполи», а также за польскую «Ягеллонию».

В конце марта стало известно, что нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 21-летнего хорвата заинтересован лондонский «Арсенал». На подписание Душана также претендуют римская «Рома», мадридский «Атлетико» и «РБ Лейпциг». Однако фаворитом в борьбе за хорвата считается именно «Арсенал».