Три клуба АПЛ интересуются вратарём «Фиорентины» Дронговским

Три английских клуба запросили информацию о вратаре «Фиорентины» Бартоломее Дронговском. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает Никола Скира.
По информации источника, польским голкипером интересуются «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Контракт голкипера с «фиалками» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в € 15 млн.
Ранее Дронговский на правах аренды выступал за «Эмполи», а также за польскую «Ягеллонию».
В конце марта стало известно, что нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 21-летнего хорвата заинтересован лондонский «Арсенал». На подписание Душана также претендуют римская «Рома», мадридский «Атлетико» и «РБ Лейпциг». Однако фаворитом в борьбе за хорвата считается именно «Арсенал».
- 27 апреля 2021
-
06:19
-
04:09
-
03:45
-
03:05
-
01:50
-
01:16
-
00:51
-
00:51
-
00:20
-
00:16
-
00:10
-
00:08
- 26 апреля 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:38
-
23:38
-
23:30
-
23:27
-
23:26
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:34
-
22:34
-
22:33
-
22:25
-
22:13
-
22:08
-
22:02
-
21:50
-
21:33
-
21:33
-
21:27
-
21:09
-
21:02