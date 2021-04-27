Судья Вилков предложил Слуцкому выйти на ринг против арбитра Федотова

Судья Михаил Вилков высказался о нелюбви главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого к арбитрам, а также предложил ему устроить бой с рефери Игорем Федотовым.



«У меня нет объяснения, откуда у него ненависть к судьям. Одна фраза Слуцкого о том, что если человек судья, то его можно бить, говорит о многом. Он единственный из тренеров Премьер-лиги, кто позволял себе бить судью — это произошло, когда он тренировал «Олимпию». Слуцкий и не скрывает этот факт — рассказывал о нём в интервью двум маленьким мальчишкам.



Он давал интервью, где говорил, что ему хочется начистить рожу арбитру. В связи с этим у меня есть предложение: раз бой Федотов — Широков не состоялся, то бой Федотов — Слуцкий выглядит очень перспективно. Все будут в плюсе: Слуцкий удовлетворит свои потребности в избиении судей или просто помашет руками в сторону судьи, а Игорь Федотов наберёт лайки и подписчиков. Уверяю, будет аншлаг!



На кого поставлю, если бой состоится? На Федотова, конечно. Слуцкий же говорит, что на судей как в театр не ходят. У нас будет повод сказать, что мы пришли поболеть за Федотова. Приведём публику, соберём полный зал, поболеем от души», — сказал Вилков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

«Нас отстреливают по одному». Судья Вилков ответил на обвинения и обратился к Дзюбе Большое и откровенное интервью с пожизненно отстранённым от работы арбитром.