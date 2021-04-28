«Палмейрас» разгромил «Индепендьенте» в Кубке Либертадорес, гол на счету Луиса Адриано

Во 2-м туре группового этапа Кубка Либертадорес бразильский «Палмейрас» на своём поле разгромил эквадорский «Индепендьенте дель Валье» со счётом 5:0.

Экс-футболист московского «Спартака» Луис Адриано забил гол на 20-й минуте матча, нападающего заменили на 68-й минуте. Кроме Адриано голы на свой счёт записали Рони (2), Патрик де Паула и Данило.

В 1-м туре группового этапа «Палмейрас» на выезде победил перуанский «Университарио» со счётом 3:2. 34-летний Адриано был заменён на 69-й минуте, не отметившись результативными действиями.

В апреле по итогам двухматчевого противостояния за Суперкубок Южной Америки «Палмейрас» проиграл аргентинскому клубу «Дефенса и Хустисия». Обладатель трофея определялся в серии пенальти. Со счётом 4:3 сильнее оказался аргентинский клуб, а Адриано не реализовал свой 11-метровый.