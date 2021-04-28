Алекс Фергюсон рассказал о несостоявшемся трансфере Франческо Тотти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон сообщил, что во времена его работы с «красными дьяволами» клуб пытался подписать форварда итальянской «Ромы» Франческо Тотти.

«Нам очень нравился этот игрок. Мы хотели включить его в наши планы, но когда мы проявили интерес к нему, то сразу же стало ясно, что Тотти не хочет уходить из „Ромы“. Он был глубоко привязан к городу. У него чистое резюме. В своей карьере Тотти надевал только футболку „Ромы“», — приводит слова Фергюсона La Gazzetta dello Sport.

Тотти всю карьеру провёл в «Роме», за которую дебютировал в сезоне 1992/93 в возрасте 16 лет. За 25 сезонов он забил 307 голов в 786 матчах.

Завтра, 29 апреля, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ромой» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: