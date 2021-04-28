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КДК РФС отменил красную карточку Ильзата Ахметова в матче со «Спартаком»

КДК РФС отменил красную карточку Ильзата Ахметова в матче со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

КДК РФС отменил красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

«В соотвествии с пунктом 2 часть 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную в матче «Спартак» — ЦСКА, который состоялся 25 апреля. Отменить ошибочно применённое удаление футболисту ЦСКА Ахметову. Решение принято на основании заключения экспертно-судейской комиссии президента РФС. Игрок присутствовал на заседании КДК по Zoom», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Московское дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. На 37-й минуте матча Ахметов получил красную карточку за фол против форварда «Спартака» Александра Соболева. Решение об удалении Ахметова было принято после просмотра эпизода с помощью VAR.

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