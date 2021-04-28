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ЭСК РФС признала ошибку арбитра в полуфинале Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов»

ЭСК РФС признала ошибку арбитра в полуфинале Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов»
Футбол / Кубок России 0

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды из полуфинального матча Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов» (0:0, 1:4 пен).

Хозяева обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалёва в эпизоде с неудалением голкипера «Крыльев Советов» Ивана Ломаева на 58-й минуте матча.

«Судья ошибочно не удалил игрока „Крылья Советов“ Ивана Ломаева на 58-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь совершает очевидное нарушение правил на футболисте „Ахмата“ Бернарде Берише, сбивая его с хода движения задержкой (толчком) и лишая тем самым явной возможности забить гол», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

Напомним, в финале Кубка России «Крыльям Советов» предстоит сыграть с «Локомотивом».

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