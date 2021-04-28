Погба: «Рома» участвует в Лиге Европы не ради забавы. «МЮ» ждёт серьёзное испытание

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы с «Ромой».
«Матч с «Ромой» — это серьёзное испытание, но рано или поздно мы должны были встретиться. В любом случае нам бы пришлось сыграть с сильным клубом, пройти серьёзную проверку. Мы начали выступление в этом турнире с намерением взять трофей. «Рома» тоже хочет выиграть, они здесь не только ради забавы. Нам нужно показать, что мы хотим победить сильнее.
Победа в Лиге Европы в 2017 году — это последний трофей, выигранный «Манчестер Юнайтед», так что я, конечно, хорошо помню ту победу. Это был чудесный день, ведь я забил в финале. Тот год вообще был прекрасным, пусть даже мы слабо выступили в чемпионате. Мы всё равно выиграли Лигу Европы, что было нашей целью. Было приятно завершить сезон на победной ноте. Теперь постараемся это повторить», – приводит слова Погба официальный сайт УЕФА.
Первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Рома» состоится завтра, 29 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Ответная встреча пройдёт 6 мая в Риме (Италия).
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