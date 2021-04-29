«Вильярреал» впервые в истории обыграл лондонский «Арсенал»

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Вильярреал» принимал лондонский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания).
Счёт в матче открыл «Вильярреал». На 5-й минуте гол забил полузащитник испанского клуба Мануэль Тригерос. Испанец подобрал мяч в штрафной и незамедлительно пробил низом в левый угол ворот. Голкипер лондонского клуба Бернд Лено оказался бессилен. На 30-й минуте защитник испанского клуба Рауль Альбиоль забил второй гол в матче, удвоив преимущество в счёте «Вильярреала». После подачи Даниэля Парехо с углового Херард Морено переправил мяч Альбиолю, который завершил атаку точным ударом. На 57-й минуте полузащитник лондонского клуба Дани Себальос получил вторую жёлтую карточку, за что был удалён с поля.
На 71-й минуте полузащитник «Вильярреала» Мануэль Тригерос совершил опасный подкат, судья встречи, после консультации с системой VAR, принял решение назначить одиннадцатиметровый удар в пользу «Арсенала». На 73-й минуте нападающий лондонского клуба Николас Пепе подошёл к точке и хладнокровно реализовал попытку. На 80-й минуте команды выровнялись в составах. Полузащитник испанского клуба Этьен Капу получил жёлтую карточку, которая стала для него второй, и был вынужден покинуть поле.
Финальный свисток рефери зафиксировал победу «Вильярреала» со счётом 2:1.
Команды четыре раза в истории встречались между собой, случаи датированы 2006 и 2009 годом. Все встречи проходили в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Дважды победителем выходил «Арсенал», а дважды команды расходились миром. Оба раза в следующий раунд турнира проходил лондонский коллектив.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Арсенал».
Обслуживала встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соарешем Диашем. Ассистенты — Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — Тьягу Мартинш. Ответная встреча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Арсенал» — «Вильярреал» пройдёт 6 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия).
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