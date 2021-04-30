«Фиорентина» предложила Гаттузо двухлетний контракт

«Фиорентина» предлагает итальянскому специалисту Дженнаро Гаттузо контракт на 2 года с зарплатой в € 2 млн. Об этом сообщает журналист Никола Скира.
В настоящее время Гаттузо возглавляет «Наполи». По информации источника, 43-летний специалист покинет команду из Неаполя по окончании нынешнего сезона.
СМИ отмечают, что владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо и Гаттузо оба родом из региона Калабрия в Италии. Коммиссо ранее заявлял, что хочет, чтобы Дженнаро возглавил его команду. Также была информация о том, что в случае подписания соглашения Гаттузо получит полную свободу действий в новом клубе и сможет влиять на трансферную стратегию с целью снижения среднего возраста команды.
Напомним, в составе «Фиорентины» выступает российский нападающий Александр Кокорин.
- 30 апреля 2021
-
05:19
-
04:08
-
00:58
-
00:53
-
00:43
-
00:30
-
00:24
- 29 апреля 2021
-
23:55
-
23:55
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:31
-
23:30
-
23:28
-
23:28
-
23:12
-
23:02
-
22:51
-
22:35
-
22:35
-
22:34
-
22:15
-
22:10
-
22:09
-
21:53
-
21:43
-
21:16
-
21:00
-
20:59
-
20:47
-
20:43
-
20:30
-
20:18
-
20:08