Де Лигт: «Юве» хотел титул, но теперь перед нами новая цель — занять второе место

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт поделился мнением о целях клуба на оставшуюся часть сезона.
«Мы разочарованы результатом матча с «Фиорентиной», нам следовало приложить больше усилий, чтобы получить три очка. Нам стоит играть интенсивнее, активнее действовать с мячом, а также лучше обороняться. Раньше думали о титуле, но теперь наша цель — завершить сезон на втором месте. Мы сильны, поэтому должны ставить перед собой наивысшие цели», — приводит слова игрока Football Italia.
21-летний защитник сыграл 22 игры в Серии А в этом сезоне, забив один гол и отдав одну голевую передачу.
В настоящий момент в Серии А у трёх клубов, занимающих места с третьего по пятое («Наполи», «Ювентус» и «Милан»), в активе одинаковое количество очков — 66. «Ювентус» располагается на четвёртой позиции.
- 30 апреля 2021
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