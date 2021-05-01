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«Ротор» забил первый гол за восемь матчей

«Ротор» забил первый гол за восемь матчей
Футбол / РПЛ 0
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В эти минуты идёт матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Ахмат» (1:0, 35-я минута). Встреча проходит на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Счёт в матче открыл нападающий из Казахстана Алексей Щёткин. Для «Ротора» этот гол стал первым за восемь последних встреч. Сам Алексей Щёткин также забил свой первый мяч в составе клуба из Волгограда.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ассистенты — Владимир Миневич (Смоленск) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).

«Чемпионат» также проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Ахмат».

«Ахмат» в 27 матчах набрал 36 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) идёт на 15-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
01 мая 2021, суббота. 14:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Щёткин – 23'
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