«Ротор» забил первый гол за восемь матчей

В эти минуты идёт матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Ахмат» (1:0, 35-я минута). Встреча проходит на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Счёт в матче открыл нападающий из Казахстана Алексей Щёткин. Для «Ротора» этот гол стал первым за восемь последних встреч. Сам Алексей Щёткин также забил свой первый мяч в составе клуба из Волгограда.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ассистенты — Владимир Миневич (Смоленск) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).



«Чемпионат» также проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Ахмат».



«Ахмат» в 27 матчах набрал 36 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) идёт на 15-м месте.

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