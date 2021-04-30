Экс-защитник «Спартака» Зенков: Тула даст бой красно-белым. Жду яркий матч

Бывший защитник московского «Спартака» и чемпион СССР 1976-го года в составе московского «Динамо» Валерий Зенков поделился ожиданиями от матчей 28-го тура РПЛ.
«Предстоит очень интересный и насыщенный тур. К примеру, любопытна игра между «Ахматом» и «Ротором». У грозненцев на данный момент нет турнирных задач, «Ротор» же, напротив, отчаянно борется за выживание. «Ахмат» — симпатичная команда, показывает неплохой футбол. Хочется верить, что отсутствие турнирной мотивации у «Ахмата» не скажется на игре, и мы увидим настоящую бескомпромиссную борьбу. Думаю, многие будут следить за встречей в Волгограде.
В матче «Рубина» и «Динамо» будет битва за еврокубки. К победе будут стремиться обе команды, но вполне возможно, что будет ничья.
Выделяется в туре и южное дерби между «Сочи» и «Краснодаром», но главный матч пройдёт в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Локо». Питерцы могут оформить чемпионство, но легко им точно не будет. «Локомотив» набрал отличный ход.
В понедельник жду великолепного матча между «Спартаком» и «Арсеналом». Да, у Арсенала» из-за дисквалификации игру пропускают четыре человека, но у «Спартака» по этой же причине не будет Максименко и Айртона. Туляки смогут дать бой сопернику. Будет яркий матч, несмотря на все дисквалификации», — сказал Зенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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