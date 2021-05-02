«Ливерпуль» выступил с заявлением относительно отмены матча с «МЮ»

«Ливерпуль» выступил с заявлением относительно отмены матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».
«Футбольный клуб «Ливерпуль» был полностью согласен с решением перенести сегодняшний матч из-за продолжающихся событий с участием болельщиков у стадиона «Олд Траффорд» и его окрестностях.
Наша позиция заключается в том, что общественная безопасность должна быть фактором номер один в любом таком решении, а способность обеспечить безопасную среду для участников, персонала и должностных лиц является особым приоритетом. Очевидно, что сегодня это было невозможно гарантировать из-за быстро обостряющейся ситуации.
Мы продолжим диалог с «Манчестер Юнайтед», английской Премьер-лигой и местными властями, чтобы найти подходящую дату для проведения этого матча. Как только мы получим всю информацию, мы соответствующим образом оповестим наших болельщиков», — говорится в заявлении «Ливерпуля» на официальном сайте команды.
В преддверии этого матча тысячи фанатов манкунианского клуба устроили акцию протеста против руководства. Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Позже сообщалось, что фанаты стали покидать чашу стадиона, однако клубы, посовещавшись с полицией и руководством АПЛ, приняли решение перенести матч.
Один из самых влиятельных каналов о футболе и Англии в Telegram – «PRO Английский футбол». Канал, который объединил все самые важные новости, интересные факты, яркие фразы и занимательную статистику. Подпишись на английский футбол!
- 2 мая 2021
-
22:36
-
22:29
-
22:16
-
22:15
-
22:14
-
22:08
-
22:06
-
21:54
-
21:50
-
21:48
-
21:47
-
21:46
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:28
-
21:23
-
21:19
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
21:10
-
21:10
-
21:07
-
21:06
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:55
-
20:51
-
20:51
-
20:42
-
20:40
-
20:33