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«Ливерпуль» выступил с заявлением относительно отмены матча с «МЮ»

«Ливерпуль» выступил с заявлением относительно отмены матча с «МЮ»
Футбол / Англия 0
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«Ливерпуль» выступил с заявлением относительно отмены матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

«Футбольный клуб «Ливерпуль» был полностью согласен с решением перенести сегодняшний матч из-за продолжающихся событий с участием болельщиков у стадиона «Олд Траффорд» и его окрестностях.

Наша позиция заключается в том, что общественная безопасность должна быть фактором номер один в любом таком решении, а способность обеспечить безопасную среду для участников, персонала и должностных лиц является особым приоритетом. Очевидно, что сегодня это было невозможно гарантировать из-за быстро обостряющейся ситуации.

Мы продолжим диалог с «Манчестер Юнайтед», английской Премьер-лигой и местными властями, чтобы найти подходящую дату для проведения этого матча. Как только мы получим всю информацию, мы соответствующим образом оповестим наших болельщиков», — говорится в заявлении «Ливерпуля» на официальном сайте команды.

В преддверии этого матча тысячи фанатов манкунианского клуба устроили акцию протеста против руководства. Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Позже сообщалось, что фанаты стали покидать чашу стадиона, однако клубы, посовещавшись с полицией и руководством АПЛ, приняли решение перенести матч.

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Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесён
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