Дзюба в костюме Дэдпула поднимает над головой чемпионский кубок. Видео

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» в «Твиттере» опубликовала видеофрагмент вручения команде кубка Российской Премьер-Лиги. На правах капитана первым поднял трофей над головой нападающий Артём Дзюба, переодетый в костюм дэдпула.

Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.

Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, в число которых входит и московский «Локомотив», потеряли даже математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга в турнирной таблице РПЛ.