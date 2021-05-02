Дзюба в костюме Дэдпула поднимает над головой чемпионский кубок. Видео
Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» в «Твиттере» опубликовала видеофрагмент вручения команде кубка Российской Премьер-Лиги. На правах капитана первым поднял трофей над головой нападающий Артём Дзюба, переодетый в костюм дэдпула.
Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.
Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, в число которых входит и московский «Локомотив», потеряли даже математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга в турнирной таблице РПЛ.
«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021
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