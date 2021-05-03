«Ювентусу нужно что-то менять». Андреа Пирло – о чемпионстве «Интера»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после победы в матче с «Удинезе»(2:1) поздравил «Интер» с победой в чемпионате Италии.

«Мы передаём привет «Интеру» и тренеру, они заслуживают этого успеха. Нам нужно что-то менять, один цикл завершился, а другой откроется для взятия скудетто. Мы работали над победой в матче с «Удинезе», это было важно после сегодняшних результатов. Все было непросто, когда мы пропустили гол, но мы отчаянно хотели победить. Произошла психологическая усталость. Что-то меняется, когда ты борешься за скудетто. За последние несколько недель цель изменилась: это борьба, но мы должны выйти в Лигу чемпионов. Команда была сильной и сплочённой, у нее была воля к борьбе за свои цели. Часто не хватало менталитета и отношения, но команда была сплочена, чтобы выйти в Лигу чемпионов. Объятия в конце — это самое главное, это станет отправной точкой. Нам нужно продолжать в том же духе, такие победы дают вам адреналин для продолжения борьбы», — приводит слова Пирло Goal.

Ювентус» в 34 матчах набрал 69 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице Серии А.