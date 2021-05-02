«Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2020/2021

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Аталанту». Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Аталанта», набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Таким образом, бергамаски потеряли математические шансы догнать миланский «Интер» (82), который занимает первое место. Это значит, что нерадзурри досрочно становятся чемпионами Серии А сезона-2020/2021.
«Интер» прервал гегемонию туринского «Ювентуса» на внутренней итальянской арене. «Старая синьора» завоёвывала золотые медали в девяти предыдущих сезонах. В 2011 году чемпионом Италии стал «Милан», с тех пор «Ювентус» захватил тотальное лидерство в Серии А, и лишь в сезоне-2020/2021 был свергнут с трона командой Антонио Конте.
Напомним, вчера, 1 мая, состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Кротоне» — «Интер». Встреча прошла на стадионе «Эцио Скида» в Кротоне. Миланский клуб одержал победу 2:0.
- 2 мая 2021
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