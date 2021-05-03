Юрий Калитвинцев покинул пост главного тренера донецкого «Олимпика»
Юрий Калитвинцев покинул пост главного тренера донецкого «Олимпика», информирует клубная пресс-служба.
Специалист и клуб расторгли сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Калитвинцев покинул «Олимпик» вместе со своим тренерским штабом: ассистентом Геннадием Литовченко, тренером вратарей Владимиром Тименко и специалистом по физподготовке Антоном Дяченко.
Отмечается, что уже завтра, 4 мая, «Олимпик» представит нового главного тренера команды.
Напомним, Калитвинцев возглавлял московское «Динамо» в период с 2016 по 2017 год. После этого не работал тренером вплоть до назначения в «Олимпик» в феврале 2021 года. В России он также трудился в нижегородской «Волге» (с 2013 по 2014 год). За тренерскую карьеру также поработал в сборной Украины.
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