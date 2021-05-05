Хосеп Гвардиола повторил достижение Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы вышел в финал Лиги чемпионов по итогам полуфинального противостояния с «Пари Сен-Жермен» (2:1, 2:0).



Как сообщается в «твиттере» Squawka Football, испанец стал вторым специалистом в истории, которому удалось добраться до решающего матча главного еврокубка в трёх разных десятилетиях. Ранее это достижение покорилось легендарному наставнику «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону, при котором «красные дьяволы» играли в финале Лиги чемпионов в 1999, 2008, 2009 и 2011 годах.



Напомним, Гвардиола до этого дважды выходил в финал Лиги чемпионов с «Барселоной» — в 2009 и 2011 годах. При этом в обоих случаях сине-гранатовые побеждали «Манчестер Юнайтед» Фергюсона.



Соперником «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов станет победитель пары «Челси» — «Реал».

Гвардиола – седьмой тренер, выводивший разные команды в финал ЛЧ. Кто был до него? Список самых великих тренеров в истории Лиги чемпионов.