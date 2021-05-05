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Хосеп Гвардиола повторил достижение Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов

Хосеп Гвардиола повторил достижение Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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«Манчестер Сити» под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы вышел в финал Лиги чемпионов по итогам полуфинального противостояния с «Пари Сен-Жермен» (2:1, 2:0).

Как сообщается в «твиттере» Squawka Football, испанец стал вторым специалистом в истории, которому удалось добраться до решающего матча главного еврокубка в трёх разных десятилетиях. Ранее это достижение покорилось легендарному наставнику «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону, при котором «красные дьяволы» играли в финале Лиги чемпионов в 1999, 2008, 2009 и 2011 годах.

Напомним, Гвардиола до этого дважды выходил в финал Лиги чемпионов с «Барселоной» — в 2009 и 2011 годах. При этом в обоих случаях сине-гранатовые побеждали «Манчестер Юнайтед» Фергюсона.

Соперником «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов станет победитель пары «Челси» — «Реал».

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