Гвардиола – седьмой тренер, выводивший разные команды в финал ЛЧ. Кто был до него?

Хосеп Гвардиола – седьмой тренер, который выходил в финал Лиги чемпионов с разными командами. До этого каталонец дважды побеждал в турнире с «Барселоной» в 2009 и 2011 годах, а теперь поборется за трофей вместе с «Манчестер Сити». Вспоминаем, кто ещё с этом списке.

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Оттмар Хитцфельд

Первым тренером, попадавшим в финал Лиги чемпионов (с тех пор как турнир получил новый формат с сезона-1992/1993) с разными командами, стал Хитцфельд. Сначала он добрался до решающего матча с дортмундской «Боруссией» в 1997 году. Его команда победила «Ювентус» со счётом 3:1 благодаря дублю Карла-Хайнца Ридле и голу Ларса Риккена. После этого Оттмар возглавил «Баварию». С мюнхенцами он ещё дважды пробивался в финал. В 1999-м «Бавария» проиграла в легендарном матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2), когда англичане забили два гола после 90-й минуты, а в 2001-м победила в серии пенальти «Валенсию». Таким образом, Хитцфельд выигрывал самый ценный европейский трофей с обоими клубами.

Луи ван Гал

Голландец потрясающе начинал тренерскую карьеру. «Аякс» ван Гала в середине 1990-х дважды выходил в финал Лиги чемпионов. В 1995-м переиграл «Милан» (1:0) за счёт гола Патрика Клюйверта, а в 1996-м уступил в серии пенальти «Ювентусу». Следующего финала Луи вынужден был ждать 14 лет. Во второй раз он мог взять трофей, когда тренировал «Баварию». Однако в 2010 году команда ван Гала потерпела поражение от «Интера» Моуринью (0:2). Любопытно, что и португалец в тот день играл финал со своей второй командой.

Жозе Моуринью

Первая победа в Лиге чемпионов для Моуринью была похожа на сказку. Никто в 2004 году не ждал его «Порту» в финале турнира. Однако «драконы» под руководством будущего Особенного не только выиграли все двухматчевые противостояния в плей-офф, но и разгромили в решающей игре «Монако» Дидье Дешама – 3:0. Забитые Карлосом Алберто, Деку и Дмитрием Аленичевым мячи обеспечили «Порту» красивую крупную победу. В 2010-м «Интер» Моуринью переиграл на «Сантьяго Бернабеу» «Баварию» ван Гала благодаря дублю Диего Милито.

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Юпп Хайнкес

Следующим тренером, пополнившим этот список, оказался великий Хайнкес. Ему, как и ван Галу, пришлось 14 лет ждать своего второго финала. В 1998 году «Реал» под руководством немца одолел «Ювентус» (1:0): автором единственного гола стал Предраг Миятович. Но лучший период тренерской карьеры Хайнкес пережил, возглавив «Баварию». В 2012-м его команда только в серии пенальти уступила «Челси», а год спустя голы Марио Манджукича и Арьена Роббена принесли мюнхенцам победу над дортмундской «Боруссией» (2:1).

Карло Анчелотти

Наверное, не было ни одного сезона, когда болельщики и СМИ восхищались бы работой Анчелотти настолько, насколько работой других тренеров, побеждавших или игравших в финалах Лиги чемпионов. Но Карло умеет давать результат, как, возможно, никто другой. В его карьере – четыре финала! В 2003-м, 2005-м и 2007-м итальянец участвовал в «золотом матче» ЛЧ, возглавляя «Милан». В первом случае «россонери» победили «Ювентус» в серии одиннадцатиметровых, во втором – потерпели невероятное поражение от «Ливерпуля» по пенальти (когда англичане во втором тайме превратили 0:3 в 3:3), в третьем – взяли реванш у «Ливерпуля» (2:1) благодаря дублю Филиппо Индзаги. Ещё через семь лет Анчелотти с «Реалом» разгромил «Атлетико» (4:1). Крупную победу в мадридском дерби обеспечили голы Серхио Рамоса, Гарета Бэйла, Марсело и Криштиану Роналду.

Юрген Клопп

Последним до Гвардиолы тренером, выводившим две команды в финал Лиги чемпионов, был Клопп. В 2013 году дортмундская «Боруссия» под руководством Юргена проиграла «Баварии» Хайнкеса (1:2). В 2018-м немец во главе «Ливерпуля» уступил в тренерской дуэли уже Зинедину Зидану из «Реала» (1:3). Клопп рисковал превратиться в вечного неудачника еврокубковых финалов, но в 2019-м всё-таки завоевал трофей. «Ливерпуль» победил в Мадриде «Тоттенхэм» (2:0). Забивали Мохамед Салах и Дивок Ориги. К слову, Клопп взял верх в финале над Маурисио Почеттино, который в нынешнем сезоне тоже мог бы сыграть в своём втором финале со второй командой, если бы не уступил Гвардиоле.